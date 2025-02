Internews24.com - Zielinski Inter, il polacco non si è allenato: ecco il motivo e le condizioni

di Redazione, ilnon si èquest’oggi sul campo di Appiano Gentile,ile cosa succede adesso, oggi è stato lui il grande assente dell’allenamento odierno in quel di Appiano Gentile. Ma diciamolo fin da subito, il(fortunatamente) non è dei più gravi. Il noto giornalista Andrea Paventi sul suo profilo X ha infatti spiegato come tutti i giocatori di Simone Inzaghi oggi erano presenti in gruppo per la sessione di allenamento. Tranne, appunto,e Correa. Ila quanto si apprende avrebbe lavorato in palestra per una leggera sindrome influenzale, ma domani – la chiosa – tornerà a lavorare con i compagni. Il post sulle ultime dopo il derby col Milan:Tutti in gruppo oggi ad Appiano tranne Correa eche ha lavorato in palestra per una leggera sindrome influenzale ma domani tornerà a lavorare con i compagni.