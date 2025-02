Quotidiano.net - Zelensky favorevole a fornire terre rare a Trump: “Aziende Usa investano qui”. Il retroscena

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 4 febbraio 2025 – Senza giri di parole Donaldha annunciato di voler condizionare gli aiuti americani all'Ucraina a un accordo sull'export didi cui è ricca Kiev, ovvero minerali come il litio e il titanio necessari all'industria americana per sfornare componenti strategiche come le batterie delle auto e le turbine eoliche. Nonostante l’indignazione di alcuni partner europei per le parole del tycoon, a sorpresa il presidente Volodymyrha fatto sapere che Kiev è pronta a ricevere investimenti di società statunitensi. "Vorrei che leamericane sviluppassero qui questo settore", ha detto, aggiungendo di aver già parlato dello sfruttamento delleucraine con il presidente degli Stati Uniti. Il presidente Usa Donaldha affermato nello Studio Ovale di voler scambiare ledell'Ucraina con gli aiuti.