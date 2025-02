Ilfattoquotidiano.it - Zaniolo alla Fiorentina per replicare il metodo Kean: ritrovare il talento dopo anni di tempo perso per limiti caratteriali

Tutte le strade portano a. Firenze. Quantomeno per Nicolòe Moise, due compagni che fino a qualche anno fa facevano parlare di sé per problemi disciplinari ed espulsioni illogiche, ma che ora hanno scelto di indossare la maglia viola per riconquistare il grande palcoscenico. Perché è questo che lapuò rappresentare per loro: rinascita. Uno,, la sta già vivendo: 13 gol in 21 partite di Serie A sono un qualcosa di mai visto prima nella sua carriera. L’altro,, ha lasciato l’Atalanta per provare a seguire le orme dell’amico. È giunto ildi essere uomini e di lasciarsi alle spalle quello da (ex) ribelli fatto di ritardi e PlayStation.Quei (non) bravi ragazzi – C’è qualcosa di meglio, per due giovani in rampa di lancio, di giocare un Europeo Under 21 davanti al pubblico italiano? Evidentemente sì.