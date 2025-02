Inter-news.it - Zalewski si è preso l’Inter di… Petto: lo ha voluto Inzaghi – CdS

Quarantotto ore intensissime per Nicola, sbarcato a Milano il sabato e debuttante con assist nel derby tra Milan e Inter di domenica. Ieri anche le visite mediche suppletive.ORE BELLISSIME – Esordio non banale dicon la maglia del, capace di entrare a gara in corso nel derby contro il Milan e di confezionare dil’assist per la rete del pari decisiva di Stefan de Vrij. Ieri, poi le visite mediche suppletive del ragazzo polacco, ma nato a Tivoli, con passaggio anche in sede per qualche scatto fotografico e per parlare anche con i canali del suo nuovo club. Meglio di così non poteva andare. Orasi prepara ad aiutarea raggiungere i suoi obiettivi, ben sapendo anche della grande stima che nutre nei suoi confronti mister Simonealnon di passaggio, ma per rimanerciAUSPICIO –è infatti un profilo che piace molto a, vista la sua duttilità e versatilità nel giocare in più ruoli.