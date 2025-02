Internews24.com - Zalewski Inter, Pastore è sicuro: «Un inizio avventura incoraggiante! Ha dimostrato di…»

di Redazione: «Un! Hadi.» Le parole del noto giornalistaGiuseppevistato in esclusiva da noi diNews24, ha parlato dell’esordio nel derby di Nicola:Esordio importante per il neo arrivato, Nicola, autore dell’assist decisivo per il gol di De Vrij. Cosa si aspetta dall’esterno polacco? Può essere l’esperienza giusta quella in nerazzurro?«Negli ultimi due anni sappiamo che ci sono stati due: quello della Nazionale Polacca e quello visto in campo con la Roma, che ha faticato ad esprimersi per le pressioni della piazza talvolta opprimente. I giallorossi sperano che torni indietro e faccia vedere quello che è riuscito a mostrare in quel quarto d’ora con la maglia nerazzurra, che è soltanto un trailer della sua esperienza all’, ma abbiamo visto un giocatore molto presente a livello di reattività mentale.