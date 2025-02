Internews24.com - Zalewski Inter, la nuova freccia nell’arco di Inzaghi. Potrebbe essere titolare?

di Redazione, ladiun? L’analisi della Gazzetta dello SportCosi l’analisi della Gazzetta dello Sport su Nicola, ultimo arrivato del calciomercato– «è quel che non è mai stato Buchanan, per. Ovvero un’alternativa vera in fascia con caratteristiche offensive, molto più di quello che naturalmente possono rappresentare Darmian e Carlos Augusto, cambi più conservativi. Il passato non si dimentica:nasce esterno offensivo, è abituato a guardare avanti più che indietro. Perfetto per, allora, che gli esterni titolari – Dumfries e Dimarco – li piazza più o meno ad altezza Thuram-Lautaro. Ecco perché tutto fa credere che il derby non resterà un episodio isolato.