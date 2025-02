Internews24.com - Zalewski, impatto super del polacco. Sono bastati 14 minuti per superare Buchanan. Ecco perché

di Redazione, sbarcato da pochissimo a Milano ha avuto une ha già scavalcatoin soli 14di gioco. I motiviIlè approdato all’Inter da pochissimi giorni ma ha già saputo farsi apprezzare dai tifosi nerazzurri. Nel derby contro il Milan è entrato in campo per 14e ha già dimostrato di che pasta è fatto.dell’ex Roma che ha persino fornito l’assist decisivo per il pareggio quasi insperato di De Vrij.Inutile dire che le aspettativealte nei suoi confronti ma al momento si può affermare con certezza che in soli 14di gioco ha già scavalcato. Il giocatore, ceduto al Villareal, aveva inciso molto poco causa infortuni ricorrenti. Come riporta Tuttosport, Inzaghi apprezza moltoche sa interpretare molto bene il suo ruolo.