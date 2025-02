Movieplayer.it - Zac Efron al fianco di Will Ferrell in una nuova commedia di Nicholas Stoller

Leggi su Movieplayer.it

La star di A Family Affair pronta a cimentarsi in un nuovo progetto per il cinema. Zacsarà il co-protagonista dellacon la star di Anchorman, scritta e diretta dae ancora senza un titolo ufficiale. Di recente,hanno lavorato insieme nellaYou're Cordially Invited, e ora è pronta a collaborare in un nuovo progetto. Con Zac, il regista ha lavorato in Cattivi vicini e nel sequel, in cui recita anche Seth Rogen e Rose Byrne. La trama del nuovo film con ZacLadiracconta la storia di un giovane detenuto (Zac), che .