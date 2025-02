Ilgiorno.it - Yuri Urizio strangolato in strada alla Darsena: 14 anni all’assassino

Milano – Bilel Cubaa, prima che i giudici della Corte d’Assise di Milano si ritirassero in camera di consiglio, ha voluto rilasciare dichiarazioni spontanee in aula chiedendo “scusafamiglia e agli amici” del giovane, il 23enne, che il 13 settembre 2023 ha aggredito e ucciso nella zona delladi Milano, cuore della movida. Ha derubricato la morte come “un incidente” esprimendo “fiducia nella giustizia italiana”. I giudici lo hanno infine condannato a 14di carcere per omicidio volontario, accogliendo in toto la richiesta del pm Luca Poniz, senza applicare aggravanti o attenuanti generiche. Una pena quantificata anche per effetto dello sconto di un terzo previsto dal rito abbreviato. È stato stabilito inoltre un risarcimento di 200mila euro per la madre della vittima, Giovanna Nucera, parte civile.