Yulia Bruschi | Cosa penso del rapporto fra Giglio e Lorenzo

ieri sera al Grande Fratello ha preso parola dando inaspettatamente ragione a Helena Prestes quando, quest’ultima, ha nominato Lucali, aka, con questa motivazione: “Lo nomino perché secondo me lui non è neanche d’accordo con tante cose che fa“, dandogli indirettamente del cagnolino al guinzaglio di Spolverato.Laalle parole della Prestes ha risposto: “Tutto sommato non ha tutti i torti. Non ha tutti i torti. Dovrebbe prendere più posizionesu quanto riguarda. Non che io ce l’abbia con, però dovrebbe aprire un po’ più gli occhi“.QUESTO MOMENTO DIED HELENA NON TE LO PUOI INVENTARE #grandefratello pic.twitter.com/DT6AaCLLwU— carlottina (@carlott25434055) February 4, 2025Sommersa dalle critiche da parte delle supporter diSpolverato che lo shippano con Shaila Gatta (come se non suonassero campanelli d’allarme a ogni litigata),è stata costretta a correggere il tiro e mettere i puntini sulle i.