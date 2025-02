Juventusnews24.com - Yildiz Juventus, il Corriere: «Fissato il prezzo del cartellino». Ma potrà partire solo in un caso: i possibili scenari estivi

Per il calciomercato Yildiz non è in vendita, ma chiaro è che le big di tutta Europa potrebbero presto bussare alla porta dei bianconeri che devono per forza di cose farsi trovare pronti. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport oggi in edicola, infatti, la Juve avrebbe fissato a 100 milioni di euro il prezzo del cartellino di Yildiz. Per i bianconeri, ribadisce il quotidiano, il turco non è sul mercato ma con un'offerta top può essere sacrificato in estate per realizzare una grande plusvalenza e continuare a investire.