Juventusnews24.com - Yeremay Juve, altre conferme: bianconeri in corsa per l’estate. Il piano per anticipare la concorrenza sul giocatore

di RedazionentusNews24, arrivanosull’interesse deiper il giovane esterno spagnolo: ildel club per luiCome spiegato da Sky Sport, il calciomercatosi sta muovendo in vista della prossima estate. Nel mirino deic’èHernandez, giovane esterno spagnolo classe 2002 in porta al Deportivo la Coruna.Da Torino si sarebbero già mossi con l’intenzione di chiudere un accordo con gli iberici nel più breve tempo possibile, così dalaper l’acquisto del, che andrebbe a rinforzare ulteriormente il reparto offensivo.Leggi suntusnews24.com