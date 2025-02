Yamaha, arrivano i nuovi NMAX 125

Leggi su Ildenaro.it

ROMA (ITALPRESS) – Con l’entrata in vigore del nuovo codice della strada, anche le moto e gli scooter con 125 centimetri cubici di cilindrata avranno finalmente libero accesso in autostrada, tangenziali e superstrade veloci. Una novità che segna un importante passo avanti per tutti i maggiorenni, che potranno vedere le due ruote come un’opzione di mobilità ancora più versatile, visto che i 125 si possono guidare anche con la Patente B. “Le due ruote sono la naturale soluzione già esistente ai temi della mobilità personale, quali traffico, costi, ingombri ed emissioni. Grazie a questa fondamentale modifica normativa, chiunque sia in possesso anche solo della patente B potrà percorrere percorsi extraurbani con un 125cc: che l’esigenza sia il commuting o una nuova avventura, da oggi le due ruote copriranno il bisogno di mobilità per molte più persone”, dice Andrea Colombi, Country Manager diMotor Europe N.