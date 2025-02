Zonawrestling.net - WWE: ‘Yeet’, la parola simbolo di Jey Uso entra nel dizionario Merriam-Webster

Jey Uso ha sorpreso molti fan alla Royal Rumble vincendo il grande match maschile. Ora ha un posto garantito nel Main Event di WrestleMania 41 e anche la sua amata“Yeet” è diventata ufficiale.Alcuni termini legati al wrestling sono giàti nel. Parole come “worked” e “SmackDown” hanno trovato posto nel famoso libro di riferimento. Ora, “Yeet” si unisce a loro.ha pubblicato l’annuncio subito dopo la vittoria di Jey Uso alla Royal Rumble. “Yeet” ha ora una voce ufficiale nelche tutti consultano. Un grande riconoscimento per chi ancora non conosce il significato di questa:“yeet interiezione usata per esprimere sorpresa, approvazione o entusiasmo eccitato.”yeet interjection used to express surprise, approval, or excited enthusiasm—(@) February 2, 2025 La“Yeet” apparirà senza dubbio spesso nei programmi WWE nei prossimi mesi.