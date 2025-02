Zonawrestling.net - WWE: Scout in azione in Europa in vista del prossimo tour

Siamo ormai ufficialmente sulla strada verso WrestleMania e ci avviciniamo finalmente aleuropeo che vedrà la WWE impegnata da questa parte dell’Atlantico e che farà tappa anche in Italia a marzo per una puntata di SmackDown. Come di consueto, potremo aspettarci di vedere alcuni wrestler del circuito indipendente presenti come extra e la WWE sta già cercando di individuare le persone più interessanti.inCome svelato in un post su Instagram da Jim Smallman, fondatore di PROGRESS, ex trainer in NXT e ora talentinternazionale della WWE, la federdi Stamford ha inviato un team di osservatori inper osservare alcuni nomi da potenzialmente coinvolgere nelle registrazioni della prossima primavera. Smallman ha visitato principalmente una serie di federazioni britanniche come TNT Extreme Wrestling, Grand Pro Wrestling, Pro Wrestling Ready, FutureShock Wrestling e Iron Girders Gym, e ha anche annunciato che nei prossimi giorni sarà anche in Italia, a Pisa, a visitare la SIW.