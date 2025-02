Zonawrestling.net - WWE: Rhea Ripley “aiuta” Liv Morgan a qualificarsi per Elimination Chamber

Archiviata la Royal Rumble con la vittoria di Charlotte Flair, per le donne del main roster WWE rimane l’come ultima speranza per guadagnarsi un match titolato a WrestleMania 41. Questa notte a Raw sono inziati i match di qualificazione con l’incontro tra due ex campionesse mondiali Live IYO SKY. L’errore diPrima del match Livha attaccato Iyo nel backstage, la giapponese è stata subito soccorsa dacon cui poco prima aveva avuto un breve confronto, ma anche la campionessa mondiale è stata vittima di un attacco con Raquel Rodriguez che l’ha fatta volare oltre delle casse di strumenti. Iyo ha preso comunque parte al match di qualificazione, seppur ancora leggermente stordita, e ha disputato un gran match mettendo in seria difficoltà Liv