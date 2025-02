Zonawrestling.net - WWE Raw: Faccia a faccia tra Rhea Ripley e Charlotte Flair

è apparsa nel Raw di questa settimana, ma nonostante sia stata affrontata danon ha scelto la sua avversaria per WrestleMania 41.è apparsa nell’episodio del roster rosso e non ha prestato molto interesse ai fischi che stava ricevendo, dicendo che le mancavano i fan e ha parlato di quanto impegno ha messo per tornare dall’infortunio per vincere il Women’s Rumble di sabato.ha detto che ama i suoi haters prima chefacesse il suo ingresso., che in precedenza aveva vinto il WWE Women’s World Championship daa WrestleMania 39, ha parlato di un altro potenziale incontro cone ha detto che la rispetta. Le due hanno continuato a parlare delle loro vittorie l’una sull’altra eha detto che sarà a NXT e Smackdown questa settimana alla ricerca di qualcuno che la ispiri come avversaria di WrestleMania prima di dire cheè ancora una bambina.