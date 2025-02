Zonawrestling.net - WWE: Logan Paul, un ritorno non gradito

Questa settimana, il WWE Monday Night Raw ha fatto tappa nella città natale di, Cleveland. Tuttavia, l’ex campione degli Stati Uniti non ha vissuto l’accoglienza trionfale che si aspettava. Durante l’evento,è stato sonoramente fischiato dal pubblico presente al Rocket Mortgage Fieldhouse, segnando così unpiuttosto amaro per.Le parole diDopo lo show,non ha esitato a esprimere il suo disappunto nei confronti dei suoi concittadini. “Cleveland non riconosce la grandezza. Perché tutti sono mediocri. Rocket Mortgage Fieldhouse, pieno di mediocrità, ed è per questo che me ne sono andato. È per questo che non mi apprezzano. Non riescono a vederlo, sono troppo stupidi per il loro bene. Cervelli di arachidi,” ha dichiarato, evidenziando la sua frustrazione nei confronti della folla.