Zonawrestling.net - WWE: Liv Morgan prende in giro Rhea Ripley dopo la vittoria controversa a RAW

Livparteciperà alla Women’s Elimination Chamber Match il 1° marzo, e deve ringraziareper questo.Durante il suo match di qualificazione contro IYO SKY, la rabbia diha preso il sopravvento e ha colpito Liv, causando così la sua squalifica.Haven't seen a match finish that brilliant since that one tables match @CodyRhodes had years ago! #RawOnNetflix pic.twitter.com/8Qshli5ls6— WWE (@WWE) February 4, 2025Raw,ha gioito per la, soprattutto perché è stata proprio la sua nemica a garantirgliela: “Quanto è stupida?! Grazie mille,. So che sei così ossessionata da me e che ti sono mancata tantissimo! Mi hai aiutata a battere IYO, così posso vincere l’Elimination Chamber e rirmi il mio Women’s World Championship. È ossessionata, ma che diamine?”Everything's coming up! pic.