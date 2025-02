Zonawrestling.net - WWE: Licenziato wrestler di NXT già a gennaio

Sean Ross Sapp di Fightful Select tramite i propri canali Twitter ha comunicato poche ore fa di aver appreso del licenziamento di una superstar NXT, si tratta di Duke Hudson, ex membro della Chase University e ex campione di coppia proprio con Mr. Chase. Il licenziamento a quanto pare sarebbe avvenuto in sordina lo scorso meseDuke Hudson was released by WWE in January, @FightfulSelect has learned. pic.twitter.com/apKIuS9TFd— Sean Ross Sapp of Fightful.com (@SeanRossSapp) February 4, 2025Il percorso dell’MVP a NXTDuke ha avuto una lunga permanenza a NXT, partendo prima come un heel disposto a qualsiasi mezzo per vincere fino a quando non è entrato nella Chase University, dove pian piano ha consolidato il suo personaggio diventando uno dei beniamini del pubblico, meritandosi anche l’appellativo di MVP della stable.