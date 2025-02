Zonawrestling.net - WWE: Jordynne Grace inizierà in NXT

L’attesa è finita e ormai non è più un segreto:ha firmato per la WWE. Dopo la scadenza del suo contratto con la TNA e l’ultimo match contro Tessa Blanchard a Genesis, l’ex campionessa Knockouts ha fatto il suo debutto ufficiale come superstar della WWE durante la Royal Rumble dello scorso weekend, a quasi un anno esatto di distanza da quando aveva fatto la sua prima apparizione nella federazione di Stamford durante la rissa reale del 2024, indossando proprio il titolo femminile della TNA. C’è grande attesa ora per scoprire quale sarà il suo futuro e soprattutto in quale brandla sua nuova avventura.NXT subito, main roster tra pocoFightful Select, nel frattempo, ha raccolto un po’ di dettagli sull’accordo tra la Juggernaut e la WWE: il contratto firmato è quinquennale, e sarà valido fino al 2029.