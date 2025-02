Zonawrestling.net - WWE: John Cena sfida Joe Hendry

Leggi su Zonawrestling.net

Come ormai tutti sappiamo,è sulla bocca di tutti, visto che questo sarà il suo ultimo anno prima del ritiro. Molti wrestler voglio affrontarlo quest’anno, fra i quali troviamo anche l’attuale campione del mondo TNA, Joe, che è apparso con grande sorpresa alla Royal Rumble, venendo però sfortunatamente eliminato dopo appena 3 minuti.ha raccontato all’Ariel Helwani Show una conversazione avuta nel backstage della Royal Rumble con, il quale sembra proprio averlo volutore: “Appena ho vinto questo titolo, hoto. Allo stesso modo in cui credevo nella mia partecipazione alla Rumble, credo fermamente che quest’anno riuscirò a condividere il ring con. Non ho alcun dubbio. Ho avuto l’opportunità di dirlo direttamente a.”Ha detto, che ha poi continuato il discorso parlando della chiacchierata connel backstage“Mi ha detto sostanzialmente che la fortuna premia gli audaci.