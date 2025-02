Zonawrestling.net - WWE: Gunther affronta Jey Uso, “non scegliermi”

Lo speciale episodio di WWE Raw di lunedì sera si è aperto con Jey Uso che ha preso il microfono per riflettere sulla sua recente vittoria al Royal Rumble. Con grande emozione, Uso ha espresso la sua gratitudine ai fan per i cori “Te lo meriti!”, condividendo le incertezze che aveva riguardo le sue possibilità da singolo all’inizio del suo percorso. Questo trionfo, secondo Uso, è stato possibile grazie al sostegno costante dei suoi tifosi.L’intervento diProprio mentre Uso celebrava,è entrato sul ring per congratularsi con lui. Tuttavia, l’atmosfera di festeggiamento è stata presto interrotta dalla delusione diriguardo all’idea dire Uso a WrestleMania. L’atleta ha chiarito di rifiutare questa opportunità, affermando che battere Uso di nuovo non avrebbe aggiunto nulla ai suoi successi.