Zonawrestling.net - WWE: Ecco cosa vedrmo ad NXT questa notte

Leggi su Zonawrestling.net

La WWE NXT torna con un nuovo episodio mentre continua la preparazione per l’NXT Vengeance Day di questo mese. La campionessa NXT Oba Femi fa squadra con Trick Williams contro A-Town Down Under. Sempre per stasera, ci sarà un NXT Women’s Championship Vengeance Day Summit con la campionessa in carica Giulia, l’ex campionessa Bayley e l’ex campionessa Roxanne Perez. Lo spettacolo di stasera andrà in onda in diretta su The CW a partire dalle 20:00 (USA).la programmazione WWE NXT di stasera: A-Town Down Under contro Oba Femi e Trick WilliamsKarmen Petrovic contro Kelani JordanRidge Holland contro StacksStephanie Vaquer contro Jacy JayneNXT Women’s Championship Vengeance Day Summit tra Bayley, Roxanne Perez e Giulia