WWE | Duke Hudson commenta il licenziamento e lo fa con video particolare

In giornata vi abbiamo riportato la notizia dell’avvenutodiex campione di coppia NXT nel 2023. L’addio sarebbe maturato “silenziosamente” nel corso del mese di gennaio, ma la cosa si è saputa solo in queste ultime ore. Il wrestler, via social, hato la vicenda con un.Quale futuro?hato il suo addio alla WWE con undove intervista sé stesso. Sostanzialmenteparla con se stesso ponendosi della domande e a un certo punto usa questa parole: “Parliamoci chiaro, sei stato licenziato. Forse per parecchi questa è una breaking news. Non sei stato un ‘taglio dei costi’, ma più una cosa del tipo ‘noi ti odiamo’” e ancora “Forse è perché sembri così spigoloso. Ma diciamola tutta. Come ti senti ad aver buttato nella spazzatura 6 anni della tua vita?”.