Zonawrestling.net - WWE: Apollo Crews si è sottoposto a un’operazione chirurgica dopo l’infortunio al pettorale

Leggi su Zonawrestling.net

si era infortunato durante un match in quel di SmackDown qualche settimana fa contro Johnny Gargano. La situazione era parsa subito seria, come era stato fatto notare dal giornalista Bryan Alvarez durante il Wrestling Observer Radio.aver avuto la conferma che si trattasse di uno strappo alsi ènella giornata di oggi a un’intervento chirurgico.Tramite Instagram,ha rassicurato i fan circa le sue condizioni:“Vado verso l’operazione. Qualche settimana fa mi sono strappato unin una situazione davvero sfortunata. A volte, fai tutto nel modo giusto ma ci sono cose che vanno oltre il tuo controllo. Non vedo l’ora di riprendere la strada e farlo con una mentalità positiva e senza sosta.” Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@wwe)