WWE: Annunciati i primi due match di qualificazione per Elimination Chamber

La puntata di Raw che si andrà a svolgere da qui a poche ore a Cleveland, Ohio, vedrà al suo interno iduediper.IEntrambi sono stati resi noti tramite il sito ufficiale e i social media WWE e sono CM Punk vs Sami Zayn per lamaschile e Liv Morgan vs Iyo Sky per quella femminile. #WWERaw General Manager @ScrapDaddyAP has some HUGE news regarding tonight's #WWEQualifyinges! 8ET/5PT on @netflix pic.twitter.com/ogbM3MXCw0— WWE (@WWE) February 3, 2025 Inoltre per la puntata sono previste anche le apparizioni di Jey Uso e Charlotte Flair.si terrà Sabato 1 Marzo al Rogers Centre di Toronto, Ontario, Canada.