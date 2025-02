Zonawrestling.net - WWE: Alexa Bliss rende omaggio a Bray Wyatt durante la Royal Rumble

Laandata in onda lo scorso sabato ha riservato parecchie sorprese per i fan WWE, tra cui l’attesissimo ritorno disul ring dopo ben 2 anni.la sua entrata nellafemminile, abbiamo potuto vederla indossare una giacca nera, dietro la quale era presente una scritta che recitava “Fiends 4 Ever”. La giacca è stata il frutto di una collaborazione fra il produttore cinematografico Jason Baker e Mandy Baker, i quali hanno voluto dare una mano areal suo amicoha poi condiviso su X un post in cui ha scritto: “Questa amicizia non finirà mai e poi mai”“And this is a friendship that will never ever end” pic.