WWE | AJ Styles riparte da RAW ‘The Phenomenal’ è pronto a dominare il brand rosso

La prossima mossa di AJnon è più un mistero: è ufficialmente una Superstar di RAW. Durante un segmento nel backstage nell’episodio di RAW del 3 febbraio, Adam Pearce ha sganciato la bomba, confermando chefa ora parte del roster dele apparirà nello show della prossima settimana.Questo aggiornamento mette fine alle speculazioni iniziate dopo la Royal Rumble, quandoha fatto il suo tanto atteso ritorno dall’infortunio. Entrato con il numero 21, ha affrontato Roman Reigns, John Cena, CM Punk e Seth Rollins, dimostrando di non aver perso il suo tocco. Ma proprio quando sembrava tornato in piena forma, il suo cammino verso WrestleMania ha preso una svolta inaspettata: Logan Paul lo ha eliminato.BREAKING: The Face That Runs The Place has just been picked up by @ScrapDaddyAP for #RawOnNetflix!@AJOrg comes back next Monday on #WWERaw to make an impact live in NASHVILLE! pic.