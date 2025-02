Wta | Petra Kvitova ritorna dopo un anno e mezzo

Leggi su Sportface.it

è pronta a tornare al tennis giocato. La 34enne di Bilovec si era fermata alla fine del 2023aver annunciato la gravidanza. Il 7 luglio scorso ha festeggiato con il compagno ed ex tennista Jiri Vanek la nascita del piccolo Petr. La giocatrice ceca,essersi presa qualche ulteriore mese di pausa, ha fatto sapere sui social del suo rientro in campo. “Ciao a tutti, spero che il vostro inizio di 2025 sia stato meraviglioso. Sono qui per darvi una bella notizia:una pausa di 15 mesi nel corso della quale ho dato alla luce mio figlio Petr sono finalmente pronta a tornare sul circuito. Il tennis mi è mancato moltissimo, così come la competizione, e non vedo l’ora di tornare: giocherò a fine mese il torneo di Austin, per poi partecipare ai tornei 1000 di Indian Wells e Miami.