WTA Cluj 2025 | Peyton Stearns affronterà Lucia Bronzetti Rimonta Sasnovich

Anche la seconda giornata del WTA-Napocaè giunta al termine. I match odierni non hanno certamente annoiato: nove incontri, tutti appassionanti, con tenniste da tutto il mondo che si sono sfidate nei campi in cemento. Sono attesi per domani e giovedì 6 febbraio gli ottavi di finale del torneo con due italiane ancora in corsa: Elisabetta Cocciaretto e. La prima azzurra in questione oggi ha sconfitto la rumena Irina-Camelia Begu. Nel corso del primo set si è aggiudicata ben sei game contro i tre dell’avversaria. Il secondo set invece, più combattuto, è terminato 7-5 sempre a favore dell’atleta del Bel Paese che adesso dovrà vedersela con Ana Bogdan. Vittoria importantissima anche per l’altra tennista italiana, numero 72 al mondo. Ha lasciato solo due game a Simona Halep trionfando con un netto 6-1, 6-1.