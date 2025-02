Oasport.it - WTA Abu Dhabi 2025: Belinda Bencic vince al terzo set. Ons Jabeur elimina Jelena Ostapenko

La seconda giornata del WTA di Abupropone un intenso programma di incontri per allineare il tabellone agli ottavi di finale. In apertura la ceca Linda Noskova spazza via la resistenza della polacca Magdalena Frech in poco più di un’ora di tempo con un 6-3 6-0 che non ammette replica. La Noskova guadagna così l’accesso al secondo turno del torneo e in ottavi di finale sfiderà la spagnola Paula Badosa, testa di serie numero due.La canadese Leylah Fernandez impiega oltre due ore per piegare, 7-6(7-0) 7-6(7-3) lo score dell’incontro, la giapponese Moyuka Uchijima. La titolare della testa di serie numero otto detta i ritmi delle operazioni fin dalle prime battute e potrebbe chiudere anche in maniera più agevole se non commettesse qualche errore di troppo in prossimità del traguardo concedendo la possibilità del rientro alla rivale.