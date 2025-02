Ilgiornaleditalia.it - World Cancer Day, Cinieri (Fondazione Aiom): "Cure mirate su singola cellula"

'Lavorare su riduzione di incidenza con stili di vita sani e migliore adesione a screening' Roma, 4 feb. (Adnkronos Salute) - "Stiamo cercando di individuare la cura giusta per il singolo paziente. È scomparsa ormai l'oncologia generica, la chemioterapia uguale per tutti - per fortuna, devo d