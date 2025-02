Puntomagazine.it - World Cancer Day ’25, Il messaggio Crei :L’Unità degli specialisti per assicurare prevenzione, diagnosi e cura

Day 2025: il ruolo chiave della reumatologia nella lotta ai tumori”ROMA, 4 FEBBRAIO 2025 – “Uniti dall’unicità”: questo il tema delDay 2025, giornata in cui tutti i sistemi sanitari, i cittadini, i pazienti e le società sono chiamati a riflettere sugli obiettivi da raggiungere per vincere la sfida complessa e sempre più numericamente vasta che ci portano le neoplasie. Il Collegio dei Reumatologi Italiani –plaude alla scelta del tema perché sempre più convinto che soprattutto in ambito oncologico sia necessario un approccio unitario, una visione capace diuna presa in carico globale e olistica, non separata da visioniche. “Anche i reumatologi sono in prima linea nella lotta contro i tumori”, sottolinea Severino Martin Martin, presidente, “perché le relazioni tra le due patologie sono ormai riconosciute ed è documentata l’associazione fra alcune malattie reumatiche ed un’aumentata incidenza, rispetto alla popolazione sana, di carcinomi e linfomi.