Winmail.dat: cos'è e quando si presenta come allegato, cosa significa ricevere un file di questo tipo?

Il.dat è undiche può apparire nei messaggi di posta elettronica ricevuti da utenti che utilizzano Microsoft Outlook o Microsoft Exchange.formato si generail mittente invia un’email in formato Rich Text Format (RTF), una modalità di formattazione avanzata che non è supportata da tutti i client di posta elettronica. Di conseguenza, il destinatario potrebbe vedere un.dat al posto del contenuto originale o degli allegati effettivi.Perché gli allegati si trasformano in.dat?un’email viene inviata con Outlook in formato RTF, i client di posta che non supportanostandard non sono in grado di interpretare correttamente il messaggio.può portare alla creazione di un.dat, che contiene le informazioni di formattazione del messaggio originale e gli eventuali allegati.