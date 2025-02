Nerdpool.it - WhatsApp Introduce la Terza Spunta Blu? Ecco la Verità

Leggi su Nerdpool.it

Negli ultimi giorni, si è diffusa rapidamente la notizia dell’introduzione di unasu, che dovrebbe notificare agli utenti quando qualcuno cattura uno screenshot di una conversazione. Questa nuova funzionalità ha subito scatenato discussioni online, ma è davvero in arrivo?Come Funzionano Attualmente le Spunte suutilizza un sistema di spunte per segnalare lo stato dei messaggi inviati:Unagrigia: il messaggio è stato inviato con successo.Due spunte grigie: il messaggio è stato consegnato al dispositivo del destinatario.() Due spunte: il messaggio è stato visualizzato dal destinatario.Non esiste, al momento, alcunaufficiale.Laper gli Screenshot: Realtà o Bufala?La notizia dellache segnalerebbe gli screenshot non è supportata da alcun annuncio ufficiale dio di Meta.