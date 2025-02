361magazine.com - WhatsApp: arriva la terza spunta, in cosa consiste

In arrivo una novità importanteStando alle ultime news, sudovrebbere una novità che potrebbe cambiare il nostro modo di interagire sull’app di messaggistica. Si parla, infatti, dell’introduzione di unache indicherà, all’utente con cui stiamo messaggiando che si è fatto uno scrreenshot della conversazione.Per ora unarappresentava l’invio ma non la ricezione del messaggio e due la ricezione corretta del testo inviato. Qualcuno, ma l’opzione si può facilmente disattivare, ha anche le spunte blu che segnalano se il messaggio è stato visualizzato e letto.L’eventualeè in fase di test ed è disponibile solo in una versione Beta. Con questa ulteriore aggiunta si vuole tutelare la privacy degli utenti e capire dove vanno a finire.La pratica degli screenshot è piuttosto diffusa e può generare spesso equivoci o messaggi che circolano senza che l’utente coinvolto abbia dato il suo via libera.