WhatsApp arriva la terza spunta blu | ecco a cosa serve

continua a consolidarsi come una delle app di messaggistica più utilizzate al mondo, grazie a continui aggiornamenti che migliorano l’esperienza degli utenti e garantiscono conversazioni più sicure e interattive. Gli sviluppatori lavorano costantemente per introdurre nuove funzionalità e, per rafforzare ulteriormente la privacy, è in fase di sviluppo un’importante novità: l’introduzione di unablu.Questa nuovaavrà un compito fondamentale: segnalare se qualcuno sta tentando di acquisire screenshot di una conversazione. Scopriamo nel dettaglio il funzionamento attuale delle spunte ecambierà con questo aggiornamento.Leggi anche:, dal 1 gennaio 2025 non funzionerà più su questi modelli di telefonoutilizza da tempo il sistema delle spunte per informare gli utenti sullo stato dei messaggi inviati e ricevuti.