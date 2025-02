Thesocialpost.it - WhatsApp, arriva la terza spunta blu: ecco a cosa serve. Rivoluzione totale

Grossa novità in arrivo per, che farà la felicità di molti ma che si sta già attirando anche molte critiche. Si tratta dell’introduzione dellablu. Secondo le indiscrezioni, lablu servirebbe per segnalare quando viene effettuato lo screenshot di una conversazione. L’implementazione dipotrebbe avvenire più avanti nel tempo, visto che al momento si tratterebbe di una novità ancora in una fase di test nella versione Beta dell’app. Come spiega SkyTg24, l’idea alla base sarebbe quella di “incrementare la privacy dei messaggi, consentendo di sapere direttamente se quanto scritto in una chat viene salvato dall’interlocutore, anche senza il proprio consenso”. Leggi anche: Medici di famiglia, cambia tutto per il cittadino:come funzionerà il nuovo sistema.