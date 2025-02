web reputation Andrea Ottogalli precursore di nuove iniziative legate alla sostenibilità industriale

Leggi su Citypescara.com

Quest’ oggi abbiamo avuto in studio un ospite importante, il noto imprenditore di Padova, con il quale abbiamo affrontato il tema della.“Qual è per lei il significato diapplicata all’industria e in che modo la porterà avanti?”Laapplicata all’industria si riferisce all’approccio che le aziende adottano per bilanciare la crescita economica con la responsabilità sociale e ambientale. L’obiettivo è ridurre l’impatto negativo che le attività industriali possono avere sull’ambiente, sulla società e sull’economia, garantendo che le risorse siano utilizzate in modo efficiente e che il benessere delle future generazioni non venga compromesso.Lasi può definire attraverso tre dimensioni principali, spesso chiamate “i tre pilastri” dellaambientale: Questo aspetto riguarda la riduzione dell’impatto negativo delle attività industriali sull’ambiente.