Ilfattoquotidiano.it - “Wanda Nara ha cambiato tutte le serrature”: Mauro Icardi e China Suarez restano chiusi fuori casa

Amara sorpresa peral suo rientro a Milano: il calciatore non avrebbe potuto soggiornare nelle sue proprietà italiane, perchéavrebbele. “sono in hotel.hale chiavi delle proprietà italiane e ha detto: ‘Nessun altro può entrare in queste case'”, sono state le parole di Lucas Bertero nel programma tv argentino Mañanísima, come riporta il Corriere dello Sport. “In quelle caseha gli armadi pieni di borse”, ha aggiunto, riferendosi alla collezione diche comprende diversi modelli di Hermes e Chanel. A, dunque, non sarebbe rimasta altra scelta che andare con la compagnain hotel. Non una semplice camera, ma una sistemazione di lusso in una delle zone più esclusive della città di Milano.