Wanda Nara e Icardi, ora lui la denuncia per tradimento

Continua la guerra trae Mauro. L’ex attaccante dell’Inter avrebbe approfittato del suo recente viaggio a Milano con la nuova fidanzata China Suarez per presentare le presunte prove deldell’ex moglie con Keita Baldè, suo ex compagno di squadra. Il giocatore ha deciso di chiedere il divorzio in Italia dove l’ex coppia ha vissuto la maggior parte dei dodici anni insieme e dove l’adulterio è un’aggravante importante, che può avere ripercussioni decisive sull’assegno di mantenimento e i beni in comune.ha tradito Maurodurante il matrimonio?La notizia arriva dall’Argentina, dove la separazione trae Maurosta tenendo banco sui media da svariati mesi ormai. “Mauro hatoin Italia per presunta infedeltà con Keita Baldé nella casa di Milano che condividevano”, ha raccontato il giornalista Luis Bremer nel programma tv A la tarde.