Vuelle Bucarelli | Io play? Una sfida tecnica

"Io? All’inizio è stato difficile adattarmi, ora invece mi sento padrone di quello che faccio e non più in balìa delle situazioni. Certo, ho perso un po’ la mia vena realizzativa, ma questa non era una richiesta semplice da esaudire; però sono convinto che le mie percentuali si rialzeranno e che prima o poi sarò capace di fare entrambe le cose". Così Lorenzoha spiegato in sala stampa il ruolo inedito che lo staff gli ha ritagliato, prima per sgravare Ahmad dalle responsabilità della regia perché potesse dare libero sfogo al suo talento, poi anche per tamponare l’infortunio di Parrillo. Per un giocatore che ha sempre ballato fra il ruolo di guardia e quello di ala piccola non è stato uno scherzo prendere in mano la regia, alternandosi ad Imbrò. E l’argomento si ricollega alle frasi pronunciate dal suo coach al termine della partita con Piacenza: Leka infatti aveva parlato di "acrobazie tecnico-tattiche" per ovviare alla costruzione sbagliata del roster, che ha un solo pivot e alla fine dei conti, un solodi ruolo, mescolati ad una marea di guardie e ali che rende complicato gestire le situazioni.