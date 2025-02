Ilnapolista.it - Vonn: «Non ho aspettative né pressione come le altre sciatrici, potrei finire decima e mi andrebbe bene comunque»

La sciatrice americana Lindsey, intervistata da Repubblica, ha parlato del suo ritorno sulle piste e del rapporto con la collega Sofia Goggia e il tennista altoatesino Jannik Sinner.: «Non honéle»Che imle fa tornare dopo tanto tempo in un Mondiale con Sofia Goggia?«Sono rimasta sempre in contatto con Sofi in questi ultimi sei anni. Parliamo, la nostra amicizia durerà per sempre. Qui l’ho vista un paio di volte, sa che ci sono sempre per lei».Ha sciato con Jannik Sinner, lo ha paragonato a Federer. la prossima volta vi incontrerete sugli sci o su un campo da tennis?«Anche con lui sono sempre in contatto, siamo buoni amici. L’altro giorno era a Plan de Corones e mi è dispiaciuto non poterlo incontrare».Ad aprile una parte dell’osso del suo ginocchio è stata sostituita da due pezzi di titanio.