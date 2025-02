Quotidiano.net - Von der Leyen, 'se colpita dai dazi l'Ue risponderà'

"Il rapporto con gli Usa è fondamentale per promuovere la pace, la stabilità e la prosperità. L'Ue è preparata per un dialogo robusto e costruttivo: ci possono essere sfide in futuro e sel'Ue reagirà con fermezza". Lo ha detto la presidente della Commissione Ue, Ursula Von deral termine del vertice informale sulla difesa rispondendo ad una domanda sulla possibilità che Donald Trump impongasulle importazioni europee.