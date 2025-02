Quotidiano.net - Von der Leyen: Rafforzare il partenariato Usa-Ue tutelando gli interessi europei

"La nostra priorità con gli Usa è ora quella di lavorare sui molti settori in cui i nostriconvergono. E c'è ancora possibilità di fare molto di più. Saremo pronti a negoziati difficili e a trovare soluzioni dove possibile, risolvere controversie e gettare le basi per unpiù forte. Saremo aperti e pragmatici su come raggiungere questo obiettivo. Ma sarà altrettanto chiaro che tuteleremo sempre i nostri- in qualsiasi modo e in qualsiasi momento - come e quando sarà necessario. Questa sarà sempre la via europea". Lo ha detto la presidente della Commissione Ue Ursula von deragli ambasciatori.