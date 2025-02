Oasport.it - Volta a la Comunitat Valenciana, Jonathan Milan la stella italiana, Joao Almeida favorito per la generale

La stagione ciclistica entra sempre di più nel vivo e domani comincerà una breve corsa a tappe storica come laa la, giunta alla 76a edizione. Una corsa che vedrà alcuni corridori di un certo spessore debuttare e diversi italiani al via: la startlist non è definitiva, ma in questo momento sarebbero ben 27 i corridori italiani in partenza.Su tutti c’èche sarà al suo esordio stagionale: il velocista friulano si ripresenta su strada dopo l’eccezionale Mondiale su pista che l’ha visto mettersi al collo la medaglia d’oro nell’inseguimento individuale. La tappa finale di Valencia e la cronometro iniziale con l’arrivo a Orihuela possono essere favorevoli all’azzurro: sarà un primo test per valutare la sua condizione.Diversi sono anche i nomi che possono giocarsi la classifica: la UAE Team Emirates – XRG si presenta con una squadra competitiva che vedrà come riferimentie Brandon McNulty, due tra i favoriti al successo finale, ma attenzione anche a Pavel Sivakov.