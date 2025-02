Ilrestodelcarlino.it - Volontari e pettorine, un esercito in campo: "Aiuto ai più poveri"

Tornano le giornate di raccolta del farmaco, da oggi a lunedì. A Ferrara e provincia, saranno coinvolte 63 farmacie. I farmaci raccolti sosterranno 26 realtà benefiche del territorio provinciale, hanno espresso un fabbisogno di 8.500 confezioni di farmaci. Durante l’edizione del 2024, sono state raccolte 6.240 confezioni (pari a un valore di 52.479 euro) che hanno aiutato 4.023 ospiti di 22 enti. In Emilia Romagna, nel 2024, sono state raccolte 55.006 confezioni di farmaci in 522 farmacie, pari a un valore di 487.568 euro. I medicinali raccolti hanno contribuito a curare 41.584 persone aiutate da 220 realtà caritative del territorio regionale. Serve oltre 1 milione di medicinali per 436.000 indigenti. A livello nazionale inoltre 5.800 farmacie che partecipano in ogni città, si dona uno o più medicinali da banco.