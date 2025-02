Oasport.it - Volley femminile, Novara travolge il Maritza Plovdiv e avvicina la semifinale di CEV Cup

Leggi su Oasport.it

ha travolto ilcon uno schiacciante 3-0 (25-20; 25-13; 25-19) nell’andata dei quarti di finale della CEV Cup, la seconda competizione europea per importanza. La formazione piemontese ha dominato di fronte al proprio pubblico del PalaIgor,ndo la formazione bulgara con il massimo scarto e ipotecando il passaggio del turno: per proseguire la propria avventura continentale, le ragazze di coach Lorenzo Bernardi dovranno conquistare almeno due set nell’incontro di ritorno in programma tra un paio di settimane in casa delle avversarie, in caso di sconfitta per 3-0 o 3-1 si giocherà il golden set di spareggio.Le Zanzare hanno faticato a trovare l’allungo risolutore nel primo set e si sono trovate sotto per 18-19, salvo poi ribaltare la situazione con un micidiale rush conclusivo.