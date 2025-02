Volley Champions League femminile 2025 | Milano in Germania per l’andata dei Playoff

Leggi su Sportface.it

deve affrontare iper proseguire la corsa nella Cev2024/di. La Numia Vero, infatti, ha chiuso il girone C al secondo posto, pagando la sconfitta incassata nella terza giornata sul campo del Vakifbank Istanbul. Le meneghine si sono poi riscattate nella gara di ritorno davanti al proprio pubblico superando le turche di Giovanni Guidetti 3-1, ma non è bastato per prendersi il primo posto e volare direttamente ai quarti di finale. Orro e compagne devono quindi affrontare anche i, a cui partecipano le seconde classificate dei cinque gironi e la migliore terza. Notizia positiva per l’Italia è che solamentedeve passare da questo turno di spareggi, dal momento che Carraro Imoco Conegliano e Savino Del Bene Scandicci hanno vinto rispettivamente Pool A e Pool E.